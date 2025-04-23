Детонация во Владимирской области практически прекратилась

АндрейБорков

Произошедшее в этой воинской части во Владимирской области настораживает и нервирует. В СМИ проходит информация о том, что якобы нарушены правила работы с боеприпасами, от этого и пришла беда. Наверняка известный персонаж по фамилии Буданов, он же глава СБУ, себе орден очередной вешает и докладывает своим кураторам из Лондона и Вашингтона об "успехах в проделанной работе". Понятно, что произошло нечто, и это нечто явно не на пользу России. Вселяет надежду то, что наш министр обороны Белоусов приказал провести тщательнейшее расследование. Понятно, результаты этого расследования широкой публике ни кто не озвучит. Понятно, что истинные причины случившегося будут не для широкого обсуждения. Главное, что бы эти причины были вскрыты и были приняты все необходимые меры по недопущению подобного в будущем. Но все же кое что необходимо будет рассказать, так как в противном случае рассказывать будут укропитеки, а они рассказывать сказки и бредни научились весьма неплохо.