Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, собирается представить в США свой план, который якобы приведет к победе Киева в украинском конфликте, но союзники президента не верят в саму возможность такой победы.
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