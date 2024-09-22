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Британский эксперт указал на неверие союзников Киева в возможность его победы

Британский эксперт указал на неверие союзников Киева в возможность его победы

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, собирается представить в США свой план, который якобы приведет к победе Киева в украинском конфликте, но союзники президента не верят в саму возможность такой победы.

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