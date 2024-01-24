Депутат Госдумы объяснил, как будут перевозить животных после гибели кота Твикса

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных при комитете Госдумы по экологии, которую он возглавит.