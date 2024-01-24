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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Депутат Госдумы объяснил, как будут перевозить животных после гибели кота Твикса

Депутат Госдумы объяснил, как будут перевозить животных после гибели кота Твикса

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных при комитете Госдумы по экологии, которую он возглавит.

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