Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: -1°, малооблачно• Севастополь: 0°, малооблачно• Ялта: 0°, малооблачно• Алушта: +1°, малооблачно• Евпатория: 0°, небольшой снег• Саки: +1°, облачно• Бахчисарай: 0°, малооблачно• Джанкой: 0°, небольшой снег• Судак: 0°, малооблачно.
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