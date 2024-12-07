При "Вагнере" такое было невозможно: Командир ЧВК "Татарин" — о событиях в Сирии

СимАчка Пушистая

сирийская армия позорище ещё то...арабы вообще сильные и смелые только на словах, как до дела доходит - всё, пятки наскипидаренные сверкают. И на наши штыки опираться всё время - большая ошибка, если Асад хотел бы продержаться дольше, уделял бы внимание именно своим войскам. Но..."спите спокойно, жители Багдада, в Багдаде всё спокойно" (с)