В Сирии снова война. Боевики всего за один день захватили крупный город Алеппо, за который ещё несколько лет назад на протяжении долгого времени шла изнурительная борьба.
При "Вагнере" такое было невозможно: Командир ЧВК "Татарин" — о событиях в Сирии
Комментарии
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СимАчка Пушистая
сирийская армия позорище ещё то...арабы вообще сильные и смелые только на словах, как до дела доходит - всё, пятки наскипидаренные сверкают. И на наши штыки опираться всё время - большая ошибка, если Асад хотел бы продержаться дольше, уделял бы внимание именно своим войскам. Но..."спите спокойно, жители Багдада, в Багдаде всё спокойно" (с)
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5 час.
Кошмар
Сирийская армия не захотела воевать за Асада. Россия и Иран тоже не вписываются за Асада, даже отказались предоставить Асаду убежище. Делайте выводы сами.
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1 час.
Валерий Светлый
Думаю, что всем российским ЧВК надо из Сирии уйти, поскольку мы констатируем огромный провал работы как дипломатического, так и политического истеблишмента России. Иначе все проблемы свалят на них.
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1 час.
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