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Кадыров посоветовал желающим «расправиться с врагом» отправиться в зону СВО

Кадыров посоветовал желающим «расправиться с врагом» отправиться в зону СВО

Желающие «расправиться с врагами» могут отправиться в зону специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

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Комментарии
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Афонин Андрей
А в общем-то Кадыров прав и неправ одновременно:  интересует то, почему эти молодые люди, не призваны на фронт?  У них отсрочка? Или они все не здоровы?  А как устраивать вакханалии, так у них есть и здоровье и все к нему прилагаемое. Так на фронт тогда всех, скопом, не могут воевать - будут рыть окопы, подносить снаряды!  Пусть дагестанские устроители беспорядков послужат Родине, а не будут отарой баранов высокогорных!  Пусть берут пример с героических воинов Чечни!
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