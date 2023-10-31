Кадыров посоветовал желающим «расправиться с врагом» отправиться в зону СВО

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Афонин Андрей

А в общем-то Кадыров прав и неправ одновременно: интересует то, почему эти молодые люди, не призваны на фронт? У них отсрочка? Или они все не здоровы? А как устраивать вакханалии, так у них есть и здоровье и все к нему прилагаемое. Так на фронт тогда всех, скопом, не могут воевать - будут рыть окопы, подносить снаряды! Пусть дагестанские устроители беспорядков послужат Родине, а не будут отарой баранов высокогорных! Пусть берут пример с героических воинов Чечни!