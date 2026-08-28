Происшествия
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Происшествия

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В Крыму полицейскими пресечена работа онлайн-наркомаркета и изъято около 7 кг кокаина, амфетамина, мефедрона и «соли»

В результате реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по городу Симферополю пресекли деятельность участников группы, организовавших на территории региона наркобизнес.

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