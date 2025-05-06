✈ США возмущены вылетами российских ракетоносцев к американским границам. Главком ВКС РФ дал ответ Пентагону

Глава Департамента обороны США [Пентагона] Питер Брайан Хегсет официально заявил: требует от России, цитата, прекратить манёвры стратегических ракетоносцев ВКС, которые проходят у американских границ на постоянной основе.
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