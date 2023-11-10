БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 276 подписчиков

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Свежие комментарии

  • федор
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Смерть нацистам: Харьков воодушевлён удачным ударом России

Смерть нацистам: Харьков воодушевлён удачным ударом России

Антон Соколов.   Корреспондент «ПолитНавигатора» в Харькове рассказывает, как живёт первая столица УССР в ожидании приближения российских войск, которые ежедневно продвигаются на купянском направлении.

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Комментарии
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КузнецовВВ
правильно, куда попали - там и нацисты. и генералы НАТО
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
От души желаю всем &quot;кракенам&quot;- сдохнуть там, где появились. Фашистам нет места на земле ЛЮДЕЙ. Сдохните, твари!!!!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вот теперь осмотревшись с удевлением вдруг увидят как мало во круг нацистов и как они слабы.
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6 час.

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