Антон Соколов. Корреспондент «ПолитНавигатора» в Харькове рассказывает, как живёт первая столица УССР в ожидании приближения российских войск, которые ежедневно продвигаются на купянском направлении.
Смерть нацистам: Харьков воодушевлён удачным ударом России
Комментарии
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КузнецовВВ
правильно, куда попали - там и нацисты. и генералы НАТО
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
От души желаю всем "кракенам"- сдохнуть там, где появились. Фашистам нет места на земле ЛЮДЕЙ. Сдохните, твари!!!!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вот теперь осмотревшись с удевлением вдруг увидят как мало во круг нацистов и как они слабы.
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6 час.
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