Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дети должны были совершить десятки терактов - одновременно по всей России. ФСБ накрыла сеть

Дети должны были совершить десятки терактов - одновременно по всей России. ФСБ накрыла сеть

Они жгут вертолёты, хотят вступить в ВСУ и даже готовы на убийство - дети должны были совершить десятки терактов, и самое страшное, что одновременно по всей России.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо, что задержали.
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4 час.
ВераВерная
По России болтаются сотни тысяч, а может и миллионы вот таких придурков малолетних. Страшно представить, как тяжело будет выгребать эту русофобскую вату их их голов. Бабло зачеркнуло всё.
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3 час.
леонид рыбаков
А ТОВАРИЩИ КОТОРЫЕ КРИТИКОВАЛИ СОВЕТСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ  С МОЛОДЕЖЬЮ МОЖЕТ НАЧНУТ ДУМАТЬ ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЫЛИ ОКТЯБРЯТА. ПИОНЕРЫ .И ВООБЩЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ НАРОДА И  БУРЖУАЗНОГО ПОДХОДА В СТРАНЕ ГДЕ ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ ВЕНЕЦ ПРОГРЕССА  ЭТО ТУПИК И ДЕГРАДАЦИЯ ---ПУТЬ К ГИБЕЛИ СТРАНЫ ...Вот детки и выросли насмотрелись как чиновники. депутаты .мвд. бизнесмены  делают деньги ( не зарабатываются ) А они не тупые и разговоры папаш и мамаш элиты. детки хвалятся и этим унижают (нижеброды )и слышат они конкретно --И СЕМЬЯ НЕ ПОМОЖЕТ НАСТАВИТЬ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ ЖИВЯ ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
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2 час.

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