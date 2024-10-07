Дети должны были совершить десятки терактов - одновременно по всей России. ФСБ накрыла сеть

По России болтаются сотни тысяч, а может и миллионы вот таких придурков малолетних. Страшно представить, как тяжело будет выгребать эту русофобскую вату их их голов. Бабло зачеркнуло всё.

леонид рыбаков

А ТОВАРИЩИ КОТОРЫЕ КРИТИКОВАЛИ СОВЕТСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МОЖЕТ НАЧНУТ ДУМАТЬ ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЫЛИ ОКТЯБРЯТА. ПИОНЕРЫ .И ВООБЩЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ НАРОДА И БУРЖУАЗНОГО ПОДХОДА В СТРАНЕ ГДЕ ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ ВЕНЕЦ ПРОГРЕССА ЭТО ТУПИК И ДЕГРАДАЦИЯ ---ПУТЬ К ГИБЕЛИ СТРАНЫ ...Вот детки и выросли насмотрелись как чиновники. депутаты .мвд. бизнесмены делают деньги ( не зарабатываются ) А они не тупые и разговоры папаш и мамаш элиты. детки хвалятся и этим унижают (нижеброды )и слышат они конкретно --И СЕМЬЯ НЕ ПОМОЖЕТ НАСТАВИТЬ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ ЖИВЯ ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ