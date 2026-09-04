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Газета.ру

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В Татарстане зубной штифт застрял в глазнице у 60-летнего мужчины

В Татарстане зубной штифт застрял в глазнице у 60-летнего мужчины

В Татарстане спасли 60-летнего мужчину, у которого зубной штифт провалился в глазницу. Об этом рассказал оториноларинголог Нижнекамской ЦРМБ Вячеслав Костин.

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