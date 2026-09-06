Кэти Перри назвала Джастина Трюдо «любовью всей своей жизни»

Кэти Перри впервые подробно высказалась о расставании с Орландо Блумом. В интервью People певица призналась, что 2025 год стал для неё непростым: на фоне завершения почти десятилетних отношений она отправилась в мировой тур Lifetimes вместе с шестилетней дочерью Дейзи Дав.