Бельерин призывает клубы меньше летать и не использовать новые майки в каждой игре: «Мы могли бы ездить на поездах. Футбол все больше зависит от денег и становится элитарным»

Защитник «Бетиса» также призвал футбольных руководителей к экологическим реформам: сократить число авиарейсов футбольных команд, не использовать новые футболки в каждом матче и производить меньше отходов.
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