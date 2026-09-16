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Царьград

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EFE: Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы через 88 лет

EFE: Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы через 88 лет

Боливия и Парагвай завершили демаркацию своей границы, начатую в 1938 году после Чакской войны. Граница протяженностью 742 км, часть которой проходит по рекам, официально утверждена и зарегистрирована, ознаменовав новый этап в отношениях двух стран.

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