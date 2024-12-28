Шура похвастался покупкой дома и квартиры — заплатил больше 200 миллионов

Артист обзавелся недвижимостью, но все равно недоволен. Певец Шура Anatoly Lomokhov/Global Look PressПевец Шура в один из самых сложных периодов своей жизни лишился квартиры в Москве и фактически остался на улице.
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