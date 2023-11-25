Преднамеренное убийство: Латвия оказалась на грани исчезновения

Дмитрий Гурин

Да вымирайте. Этого гейропа и добивалась, шведы захапают "свои исконные" территории и начнут продолжать гадить России. Фины ненавязчиво присоединят Эстонию а Поляки попытаются хапнуть Литву но т.к. хотят еще и урвать земли от Украины то сядут на шпагат а вот как у них с растяжкой х.з. У США с ней очень фигово и дальше будет хуже.