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Преднамеренное убийство: Латвия оказалась на грани исчезновения

Преднамеренное убийство: Латвия оказалась на грани исчезновения

В Латвии бьют тревогу из-за продолжающегося сокращения численности населения. Это уже не просто демографическая яма, как было у нас в 90-е, это провал, который с каждым годом всё усиливается.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да вымирайте. Этого гейропа и добивалась, шведы захапают &quot;свои исконные&quot; территории и начнут продолжать гадить России. Фины ненавязчиво присоединят Эстонию а Поляки попытаются хапнуть Литву но т.к. хотят еще и урвать земли от Украины то сядут на шпагат а вот как у них с растяжкой х.з. У США с ней очень фигово и дальше будет хуже.
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