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Анастасия Ракова: в Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медкарты

Анастасия Ракова: в Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медкарты

Все имеющиеся бумажные электронные карты перевели в электронный вид Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Ракова Анастасия рассказала о том, что во всех детских поликлиниках Москвы теперь используют электронные медицинские карты.

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