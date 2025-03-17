Сирийский демократический терроризм

Новая власть в Дамаске работает по лекалам западных разведок, но неспособна скрыть свой радикализм и разрешить внутренние клановые противоречия Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Суховчитайте на monocle.
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