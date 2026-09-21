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Захарова обвинила западных IT-гигантов в помощи украинским аферистам

Американские IT-компании Microsoft, Google и Meta* (компания, признана экстремистской и запрещённой в РФ) оказывали финансовую и технологическую поддержку украинским телефонным мошенникам.

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