Царьград
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Царьград

7 631 подписчик

"Чёт/нечёт" и никаких канистр: Калужская область возвращает топливные ограничения. И не только она

"Чёт/нечёт" и никаких канистр: Калужская область возвращает топливные ограничения. И не только она

Вот уже который месяц правительство пытается справиться с дефицитом ГСМ. Увы, борьба идёт с переменным успехом.

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