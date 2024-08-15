МСП пытается решить проблему кадрового голода с помощью речевой аналитики

МСП стали на 20% чаще использовать речевую аналитику. К такому выводу пришли аналитики компании Ростелеком, сравнив количество пользователей технологией речевой аналитики среди компаний малого и среднего бизнеса в январе-июле 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.