МСП пытается решить проблему кадрового голода с помощью речевой аналитики

МСП стали на 20% чаще использовать речевую аналитику. К такому выводу пришли аналитики компании Ростелеком, сравнив количество пользователей технологией речевой аналитики среди компаний малого и среднего бизнеса в январе-июле 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.
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