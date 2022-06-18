Супер'яхта «Амадеа» Влада США затримала ще одну супер'яхту російських олігархів Судно прибуло на Гаваї після арешту та ордера про його конфіскацію За даними ресурсу з відстеження судів Refinitiv Eikon, на Гаваї прибула супер'яхта «Амадеа» (Amadea), вартістю 300 мільйонів доларів, заарештована на Фіджі минулого місяця за запитом влади США, яка стверджує, що вона належить російському […] Сообщение Влада США затримала ще одну супер'яхту російських олігархів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.