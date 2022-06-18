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Влада США затримала ще одну супер'яхту російських олігархів

Супер'яхта «Амадеа»   Влада США затримала ще одну супер'яхту російських олігархів  Судно прибуло на Гаваї після арешту та ордера про його конфіскацію За даними ресурсу з відстеження судів Refinitiv Eikon, на Гаваї прибула супер'яхта «Амадеа» (Amadea), вартістю 300 мільйонів доларів, заарештована на Фіджі минулого місяця за запитом влади США, яка стверджує, що вона належить російському […] Сообщение Влада США затримала ще одну супер'яхту російських олігархів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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