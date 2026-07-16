Сасовский округ закупит бензин АИ-92 на 3 млн рублей

Закупка предполагает поставку бензина на АЗС в Сасово до сентября 2026 года.Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности администрации Сасовского муниципального округа Рязанской области» (МКУ ЦОДА) объявило закупку на поставку бензина АИ-92.
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