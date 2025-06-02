«Скачут как обезьяны»: как я с семьей едва не стал жертвой мигрантов в вагоне РЖД

Запах Книг Ехали мы из Тулы в Подольск на экспрессе. Семейно. Жена, ребёнок, я. Погода стояла какая-то тлеющая: не дождь, не солнце, но в окне всё время что-то серое плывёт — либо берёзы, либо советская тоска.
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