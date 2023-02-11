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Предмостная башня цитадели Алеппо незначительно пострадала при землетрясении

Предмостная башня цитадели Алеппо, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила незначительные повреждения в результате землетрясения в Сирии, сообщил РИА Новости житель Алеппо.

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