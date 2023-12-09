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  • Виктор Максименко
    И это ничтожество хочет быть президентом.Явлинский объявил...
  • Ингерман Ланская
    напечатано, проголосовано и подсчитано... зюгадондоны уже могут начать истеритьЯвлинский объявил...
  • Андрей Бедный
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Медведев написал «последний эпизод» киноэпопеи «Слуга народа» с Зеленским

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа" и опубликовал в своем телеграм-канале версию о судьбе персонажа украинского президента, актера Владимира Зеленского Василия Голобородько.

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