Медведев написал «последний эпизод» киноэпопеи «Слуга народа» с Зеленским

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал синопсис сценария "последнего эпизода киноэпопеи "Слуга народа" и опубликовал в своем телеграм-канале версию о судьбе персонажа украинского президента, актера Владимира Зеленского Василия Голобородько.
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