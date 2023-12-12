Байден: Путин делает ставку на то, что США не окажут помощь Киеву

Г

Галина

Надеяться,ждать,делать ставки-не благородное это дело.И без гаданий ясно,что это бег по кругу как на манеже цирка:Москва гадает и надеется,америка всё усиливает свои поставки оружия режиму зеленского.Это будет бесконечно продолжаться.Только один способ прекратить поставки оружия украине есть:это исключить даже малейшую возможность доставки этого оружия от украинской границы на фронт.Только уничтожив полностью логистику доставки на украинской границе:мосты,дороги,ж/д полотно,тяговые подстанции,ТОННЕЛИ,прекратятся поставки смерти для россиян.Нет никакого другого способа .В природе не существует.