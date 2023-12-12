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Байден: Путин делает ставку на то, что США не окажут помощь Киеву

Байден: Путин делает ставку на то, что США не окажут помощь Киеву

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин рассчитывает на то, что Вашингтон перестанет оказывать поддержку киевскому режиму.

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Комментарии
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Г
Галина
Надеяться,ждать,делать ставки-не благородное это дело.И без гаданий ясно,что это бег по кругу как на манеже цирка:Москва гадает и надеется,америка всё усиливает свои поставки оружия режиму зеленского.Это будет бесконечно продолжаться.Только один способ прекратить поставки оружия украине есть:это исключить даже малейшую возможность доставки этого оружия от украинской границы на фронт.Только уничтожив полностью логистику доставки на украинской границе:мосты,дороги,ж/д полотно,тяговые подстанции,ТОННЕЛИ,прекратятся поставки смерти для россиян.Нет никакого другого способа .В природе не существует.
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