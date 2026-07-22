Эксперт Врублевский предупредил об опасности даже мертвой гадюки

Гадюка не нападает на человека без причины, но может укусить при случайном контакте или попытке ее спровоцировать, рассказал RuNews24 ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.
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