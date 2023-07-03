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Начались уличные кинопоказы в темноте городского парка Уссурийска

Начались уличные кинопоказы в темноте городского парка Уссурийска

С наступлением сумерек в городском парке Уссурийска собираются любители хорошего кино. Происходит это третий год подряд, с того самого дня, когда сотрудники МАУК "Городские парки" предложили горожанам новый проект — кинопоказы под открытым небом.

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