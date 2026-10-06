В Приморье осуждены двое несовершеннолетних за террористические акты

Пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда сообщила, что суд в Приморье приговорил двух несовершеннолетних местных жителей к 8 и 8,5 годам исправительной колонии общего режима за совершение двух террористических актов .
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