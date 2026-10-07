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Иркутск Сегодня

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В Иркутске обновили спуск к набережной Ангары в Октябрьском округе

В Иркутске завершили благоустройство спуска к набережной реки Ангары — от улицы Дальневосточной, 4 до Верхней Набережной, 69.

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