В Иркутске обновили спуск к набережной Ангары в Октябрьском округе

В Иркутске завершили благоустройство спуска к набережной реки Ангары — от улицы Дальневосточной, 4 до Верхней Набережной, 69.
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