НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Алип о том, что стал основным в «Зените»: «Возможно, прогресс есть. Но и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было в начале сезона»

Алип о том, что стал основным в «Зените»: «Возможно, прогресс есть. Но и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было в начале сезона»

— В этом сезоне вы впервые стали твердым игроком основы «Зенита» — либо выходите в старте, либо довольно рано выходите на замены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх