Враг ещё может сорвать СВО. Три стадии "контрнаступа" Запада раскрыл профессор Генри Сардарян. Он указал, что первые два этапа провалились, но с третьего раза США и их сателлитам удалось достичь определённых успехов.
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