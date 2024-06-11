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Враг ещё может сорвать СВО: Три стадии "контрнаступа" Запада раскрыл профессор

Враг ещё может сорвать СВО: Три стадии "контрнаступа" Запада раскрыл профессор

Враг ещё может сорвать СВО. Три стадии "контрнаступа" Запада раскрыл профессор Генри Сардарян. Он указал, что первые два этапа провалились, но с третьего раза США и их сателлитам удалось достичь определённых успехов.

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