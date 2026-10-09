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«Щелкунчик», ар-деко и «Венера в Водолее»: 5 коллекций Московской недели моды

«Щелкунчик», ар-деко и «Венера в Водолее»: 5 коллекций Московской недели моды

Поэтому к этому вечеру бренды готовятся особенно тщательно и стараются сказать всё, что хотят, за несколько минут на подиуме.

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