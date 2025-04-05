Макс Ферстаппен сенсационно выиграл квалификацию Гран При Японии, Цунода – 15-й

Макс Ферстаппен сенсационно выиграл квалификацию Гран При Японии, Цунода – 15-йGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завоевал первый поул в сезоне-2025 и 42-й в карьере, выиграв квалификацию Гран При Японии на Сузуке.
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