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Калужские новости

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ДТП с двумя иномарками на подъезде к Гагаринскому мосту в Калуге

ДТП с двумя иномарками на подъезде к Гагаринскому мосту в Калуге

Авария произошла при движении со стороны Калуга-Бора в направлении правого берега, из-за столкновения движение на участке может быть затруднено.

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