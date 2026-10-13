Россия: Сообщения об ограничениях полетов поступили в подмосковных аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW), Шереметьево (SVO/UUEE), Домодедово (DME/UUDD) и Внуково (VKO/UUWW) рано утром из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников на районы в Москве и ее окрестностях.