Россия: Сообщения об ограничениях полетов поступили в подмосковных аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW), Шереметьево (SVO/UUEE), Домодедово (DME/UUDD) и Внуково (VKO/UUWW) рано утром из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников на районы в Москве и ее окрестностях.
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