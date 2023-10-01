Исторические снимки самых первых экземпляров привычных нам вещей

Вот крутишь в руках свой новый смартфончик и думаешь, а как вообще выглядел первый телефон? Или камера? И как давно их придумали? Узнать ответы на эти вопросы мы предлагаем в нашей новой и познавательной подборке.
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