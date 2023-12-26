Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Вот,видишь, вавальга подрочилО, сглотнулО и повеселелО! И понеслась далее по своим восхвалениям совка и сухорукого уп...Нержавеющий Стали...
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Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.

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