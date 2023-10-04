В Бурятии транспортные полицейские пресекли деятельность браконьера на Байкале

Противоправную деятельность браконьера пресекли сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Байкальской природоохранной прокуратуры и Северобайкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий в акватории озера Байкал в местности - остров «Ярки».