Литва повышает стоимость жд-транзита из Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщил, что Литва в одностороннем порядке пересмотрела тарифы на железнодорожный транзит товаров в его регион из-за нежелания терять прибыль после введения на них квот.
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