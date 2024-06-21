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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Правительство РФ смягчило требования обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Теперь зачислять на спецсчета требуется 60% полученных валютных средств, а не 80% как раньше, передает ТАСС.

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