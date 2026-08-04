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Аргументы и Факты

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Сокрушительный взрыв сжег главные грузы НАТО: главная новость СВО 4 августа

Сокрушительный взрыв сжег главные грузы НАТО: главная новость СВО 4 августа

Взорванный в Днепропетровске тайный объект украинских боевиков стал причиной серьезного пожара. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.

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