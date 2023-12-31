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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Я поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву. А сейчас я живу в Москве, когда многие начали бежать куда-то»

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила, как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России.

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