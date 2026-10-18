От подписчика ✍️ Люди, скажите пожалуйста, у вас совесть есть? После того, как оставили ЭТИ пакеты с травой! уже раз 8 или даже больше приезжал мусоровоз, и нифига не забрали эти ваши мешки.
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