Жителей Новосибирска возмутили цены на "Москвичи"

В Новосибирской области автомобилисты не хотят пересаживаться на отечественные авто из-за цен.В Новосибирской области жителей возмутили цены на отечественные бренды автомобилей, в частности, на марку "Москвич".
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