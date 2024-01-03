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Жителей Новосибирска возмутили цены на "Москвичи"

Жителей Новосибирска возмутили цены на "Москвичи"

В Новосибирской области автомобилисты не хотят пересаживаться на отечественные авто из-за цен.В Новосибирской области жителей возмутили цены на отечественные бренды автомобилей, в частности, на марку "Москвич".

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