Жена Константина Крюкова показала редкое семейное фото с актёром и маленькой дочерью

Константин Крюков, известный по сериалу «Дочки-матери», проводит отпуск вместе с семьей. Супруга актёра Алина Алексеева опубликовала редкий семейный снимок, на котором они запечатлены вместе с двухлетней дочерью Алёной.
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