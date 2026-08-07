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Мода и Шоу-бизнес

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Жена Константина Крюкова показала редкое семейное фото с актёром и маленькой дочерью

Жена Константина Крюкова показала редкое семейное фото с актёром и маленькой дочерью

Константин Крюков, известный по сериалу «Дочки-матери», проводит отпуск вместе с семьей. Супруга актёра Алина Алексеева опубликовала редкий семейный снимок, на котором они запечатлены вместе с двухлетней дочерью Алёной.

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