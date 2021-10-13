smi.media

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elena borisova
    А нашего Губера и вообще люди считают "мелким воришкой при строй мафии". И ничего!В администрации п...
  • Терехов Олег
    Задолбал этот хитрожопый Лукаш, да и вообще все братья шаровики!«Транснефть» приг...
  • Сергей Косторнов
    Интересно но не понятно !!!Зло — во благо. В...

Визитом в Россию Нуланд показала, что она все еще «в игре» — мнение

Визитом в Россию Нуланд показала, что она все еще «в игре» — мнение

Декларация присутствия в большой политической игре была одним из мотивов приезда в Россию официального представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий 13 октября ИА Красная Весна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх