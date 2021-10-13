Визитом в Россию Нуланд показала, что она все еще «в игре» — мнение

Декларация присутствия в большой политической игре была одним из мотивов приезда в Россию официального представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий 13 октября ИА Красная Весна.
Декларация присутствия в большой политической игре была одним из мотивов приезда в Россию официального представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий 13 октября ИА Красная Весна.
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