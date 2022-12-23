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НФЛ. 16-я неделя. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором» и другие матчи

С 23 по 27 декабря пройдут матчи 16-й недели сезона НФЛ. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором».

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