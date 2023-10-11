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Сотовые операторы России устроили еврейскую пиар-акцию

Сотовые операторы России устроили еврейскую пиар-акцию

Политнавигатор Ведущие операторы мобильной связи России Tele2, «МегаФон» и «Билайн» заявили, что обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Какие  @ОПОНЫРЫ  что просто  УМУ НЕПОСТИЖИМО ...!!!! ДЕШЕВКИ.
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4 час.
Анастасия Гончарова
вот же мразины какие!!!! отказ от таких операторов  ВРАГОВ РОДИНЫ!!!!
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4 час.
Владимир Алтайцев
Да можно  бы  и нужно бы. Но нет других операторов  в РФ.
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2 час.

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